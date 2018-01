Chamas encerram parque natural a sul de Sydney

Vários fogos florestais de grandes proporções na região de New South Wales, a sul de Sydney, obrigaram ao fecho do Parque Nacional Real da maior cidade australiana.

As chamas lavram em plena época de Verão na Austrália e obrigaram os serviços de emergência a recorrer a barcos para resgatar, pelo mar, várias dezenas de turistas que se encontravam encurralados na reserva natural.

Um residente da área afetada explica que "a única coisa que se via era fumo, bastante denso e em grande quantidade. Ninguém sabia exatamente o que se estava a passar, nem a que distância estavam [as chamas]. Mas havia muito fumo".

Para além de destruirem porções do parque natural, os fogos ameaçavam também várias áreas residenciais, com as autoridades a recomendarem aos habitantes para procurarem refúgio nas praias das proximidades, caso se vissem ameaçados. A região enfrenta uma vaga de calor, com os termómetros a subirem nalguns locais acima dos 39 graus centígrados.