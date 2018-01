Merkel saúda iniciativa búlgara de cimeira UE-Turquia

Tamanho do texto

Enquanto, no plano interno, a chanceler alemã se debate com o desafio de formar uma coligação de governo, Angela Merkel foi a Sófia encontrar-se com o primeiro-ministro búlgaro Boiko Borisov, a quem agadeceu a iniciativa de promover uma cimeira entre a União Europeia e a Turquia. A Bulgária, país vizinho da Turquia e fronteira da União Europeia, ocupa desde o início deste ano a presidência rotativa da UE.

"Quero agradecer à Bulgária a forma como está a proteger a fronteira externa da UE. É uma tarefa muito difícil, sobretudo na fronteira com a Turquia. A Alemanha apoia a Bulgária, o programa Frontex apoia a Bulgária com palavras e ações, mas o trabalho mais duro tem de ser feito aqui", disse Merkel.

Borisov diz que "espera que a Alemanha encontre rapidamente uma solução de governo, porque é o motor da Europa" e Merkel insiste que a União precisa de ter boas relações com a Turquia. A cimeira entre a UE e a Turquia promovida pela Bulgária ainda não tem data marcada, mas sabe-se que vai ter lugar na cidade costeira de Varna.