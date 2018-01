Morreu o lendário cozinheiro francês Paul Bocuse

O chefe lendário francês, Paul Bocuse, faleceu este sábado aos 91 anos.

Numa mensagem publicada no Twitter, o ministro francês do Interior e antigo presidente da Câmara de Lyon, Gérard Collomb, afirmou que, com a morte de Bocuse "a gastronomia está de luto", acrescentando que "Bocuse era França, simplicidade e generosidade. Excelência e arte de viver".

Impulsionador da "nouvelle cuisine" francesa, Bocuse começou a cozinhar com dez anos de idade. Uma longa carreira, premiada com três estrelas do guia Michelin desde há mais de meio século. Foi também designado cozinheiro do século pela Gault et Millau.