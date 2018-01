Unidos no desporto, o foi acordo alcançado. A Coreia do Norte vai enviar 22 atletas aos Jogos Olímpicos de inverno que se realizam na Coreia do Sul no próximo mês. Os norte-coreanos vão participar em três desportos e cinco disciplinas. O anúncio foi proferido pelo Comité Olímpico Internacional com quem as delegações dos dois países estiveram reunidas desde sexta-feira em Lausana na Suíça.

Thomas Bach, presidente do COI, dá mais detalhes sobre o compromisso. "Pela primeira vez na história olímpica, as duas equipas coreanas vão competir como uma única num desporto. A equipa unificada do hóquei em gelo feminino vai ser representada pela bandeira da reunificação e vai competir em nome da Coreia com o hino da música Arirang", diz.

"Arirang" é uma canção folclórica, considerada hino não oficial da nação coreana.

Patinagem em gelo, esqui e hóquei em gelo são os desportos em que os atletas norte-coreanos participam. Vão receber convites para fazerem parte dos Jogos Olímpicos de inverno que se realizam de 9 a 25 de fevereiro em Pyeongchang.

Verdadeiro progresso na reconciliação de duas nações irmãs, tecnicamente ainda em guerra, ou apenas uma pausa na aguda tensão que se tem vivido nos últimos meses... o tempo o dirá.