Papa relembra tragédias do 'El Niño' em Trujillo

Uma receção calorosa de Trurilho no peru ao Sumo Pontífice que fez uma referência direta às vitimas do 'El Niño'.

Em mais uma etapa na digressão sul-americana nem todos fizeram a vontade ao representante máximo de Deus na Terra. Mas apesar de o pombo não ter querido voar, cerca de 200 mil pessoas escutaram as palavras do Papa numa missa em frente à Praia.

Entre dezembro de 2016 e abril do ano passado, graves inundações provocaram em Trujillo 162 mortos, e a destruição de 66 mil casas destruídas."Tal como os apóstolos enfrentaram a tempestade no mar, vocês tiveram que enfrentar o duro golpe do 'El Niño' costeiro e as consequências estão ainda bem presentes em inúmeras famílias, especialmente naquelas que ainda não conseguiram reconstruir as suas vidas. Foi também por isso que aqui quis estar para rezar com vocês", explicou.

Antes se seguir para o centro da cidade onde também caminhou, o Papa alertou ainda para os efeitos das alterações climáticas e dos sinais para que se tome consciência do problema.

O Sumo Pontífice fica no Peru mais um dia. Regressa ao Vaticano este domingo depois sete dias no Peru e no Chile.