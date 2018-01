A cozinha francesa despede-se do chef Bocuse

Tamanho do texto

A cozinha francesa perdeu um dos seus mestres mais conceituados: Paul Bocuse. Fiéis à vontade do fundador, os restaurantes do grande chef em Lyon abriram as portas aos clientes.

A obra de Paul Bocuse continua, disse à euronews Paul-Maurice Maurel, diretor-geral dos restaurates e cervejarias Bocuse de Lyon:

"É nosso dever levar por diante a sua obra e cumpriremos juntos essa tarefa. Hoje é um dia dedicado à família, um dia de recolhimento das equipas e de todos aqueles que têm trabalhado ao lado do nosso mestre."

Os discípulos de Paul Bocuse, todos aqueles que com ele trabalharam, ficarão para sempre marcados pela sua paixão pela cozinha, diz-nos o chef Charlie Dumas:

"Para todos os cozinheiros que trabalharam com Paul Bocuse, era como fazer parte de sua família. Nunca esqueceremos a sua generosidade, a sua bondade. Devemos-lhe ter-nos transmitido toda a sua paixão. Aprendemos com ele tudo o que sabemos deste trabalho e estamos-lhe muito gratos."

O humorista francês Laurent Gerra, natural de Lyon, quis também prestar homenagem a Bocuse:

"Era alguém de extremente generoso, extremamente sorridente, com um brilho nos olhos. Havia uma inteligência no seu olhar."

O mestre tem clientes fiéis e houve quem quisesse recordá-lo à mesa de um dos seus restaurantes. "É muito importante para nós podermos estar aqui esta noite, a sua morte tocou-nos profundamente", disse uma residente de Lyon. "Faz parte da nossa história, da história da gastronomia de Lyon, da história da cidade - com um agá grande. É um sinal de que estamos com a sua família e amigos esta noite", acrescentou o marido.

"Mais do que um patrão, Paul Bocuse era um pai, um avô". As emoções são fortes aqui, na sala, entre os clientes, como na cozinha. Todos guardam memória de um grande homem, um génio da gastronomia francesa", conlui a repórter da euronews, Anne Devineaux.