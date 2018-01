Sobe para 18 mortos balanço de ataque a hotel de Cabul

Subiu para 18 mortos, entre os quais 14 estrangeiros, o balanço do ataque contra um hotel de luxo de Cabul, que só terminou na madrugada deste domingo, depois de doze horas de pesadelo.

Os números foram avançados por um porta-voz do ministério afegão do Interior, que já tinha precisado que a ação foi perpetrada por quatro homens armados e não três, como tinha sido inicialmente indicado. Os quatro atacantes foram mortos pelas forças de segurança que, segundo a mesma fonte, "resgataram 126 pessoas, incluíndo 41 estrangeiros" do interior do hotel Intercontinental de Cabul, um dos dois hotéis de cinco estrelas da capital do Afeganistão. As nacionalidades das vítimas estrangeiras ainda não foram divulgadas.

Os atacantes introduziram-se no hotel por volta das 17h30, hora local, provocando uma explosão, antes de abrirem fogo de forma indiscriminada. Durante a noite, forças especiais apoiadas por militares da NATO recuperaram progressivamente o controlo do hotel, mas foi só já depois de amanhecer que o último dos atacantes, entricheirado com reféns, foi finalmente abatido.

O ataque ainda não foi reivindicado. O hotel Intercontinental de Cabul, que abriu as portas em 1969, já tinha sido visado em junho de 2011 pelos talibãs, numa ação que se saldou em 21 mortos. O último ataque contra um grande hotel da capital afegã, o Serena (também com cinco estrelas), aconteceu em março de 2014 e terminou com a morte de nove pessoas.