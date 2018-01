Papa termina viagem sul-americana em que pedofilia foi tema incómodo

O Papa Francisco despediu-se do Peru com uma bênção a milhares de fiéis que se juntaram na capital, Lima, para o adeus ao pontífice. O Peru foi a última etapa de um périplo sul-americano que passou também pelo Chile. No Peru, Francisco condenou a corrupção, numa altura em o país passa por uma crise política: "Foi uma mensagem de reconciliação porque o nosso país, como muitos outros, tem problemas internos. Problemas políticos. Esperamos que o Papa, com esta bênção, com esta mensagem, nos ajude a melhorar a situação do país", disse um fiel presente na bênção.

Um dos maiores desafios que o Papa enfrentou neste percurso pela América do Sul foi o dos casos de pedofilia protagonizados por figuras da Igreja. Mesmo se Francisco se reuniu com as vítimas e condenou publicamente esta situação, há quem peça mais ação por parte do Papa. Pedem-lhe que afaste os bispos suspeitos de terem encoberto estes casos. No Peru, foi Luis Fernando Figari, o fundador de uma poderosa organização de leigos, a cair em desgraça por suspeitas de abuso de menores.