Pence em digressão tensa no Médio Oriente

Mike Pence está na Jordânia, depois de uma passagem pelo Egito, durante a qual o vice-presidente dos Estados Unidos tentou apaziguar as tensões a respeito da decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

Inicialmente prevista para dezembro, a primeira digressão de Pence pelo Médio Oriente desde que assumiu o cargo tinha sido exatamente adiada devido à polémica gerada pelo presidente norte-americano.

Depois de ser recebido pelo chefe de Estado egípcio Abdel Fatah al-Sissi, Pence afirmou que os Estados Unidos estão "absolutamente comprometidos com a preservação do 'status quo' a respeito dos locais santos de Jerusalém. Não se chegou a nenhuma resolução final acerca de limites ou outros assuntos que serão negociados entre ambas as partes. Recordei ao presidente al-Sissi que o presidente Trump afirmou que, se ambas as partes concordassem, apoiaríamos uma solução de dois Estados. E penso que ele sentiu-se encorajado com esta mensagem".

O vice-presidente norte-americano chegou ao fim do dia de ontem a Amã, onde tem previsto para hoje um encontro com o rei Abdullah II. Depois do Egito e da Jordânia, Pence passará segunda e terça-feira em Israel, onde tem nomeadamente previsto um discurso no parlamento. Uma intervenção que os partidos árabes israelitas já prometeram boicotar.