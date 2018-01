Tamanho do texto

Milhares de pessoas assistiram à festa de abertura de “Valeta Capital Europeia da Cultura 2018”.

Música, projeções, performances e um espetáculo da companhia catalã La Fura dels Baus marcaram o início da programação que se estende até ao final do ano.

Para a capital de Malta, e outros pontos estratégicos do país, estão previstos mais de 140 projetos e 400 eventos à volta de 3 temas centrais: as histórias da ilha, o futuro barroco e as viagens

Valeta vai partilhar o título de capital europeia da cultura com a cidade holandesa de Leeuwarden.