Tamanho do texto

As autoridades filipinas elevaram o alerta do vulcão Mayon para o nível 4 em 5, realçando que pode estar iminente uma erupção. O Mayon começou a expelir lava e uma nuvem de cinzas no passado dia 13.

Mais de 140 famílias foram retiradas agora de suas casas para centros de acolhimento como esta escola na cidade de Guinobatan. Ao todo, a entrada em atividade do Mayon já levou à deslocação de cerca de 40 mil habitantes das zonas da região de Albay situadas num raio de 8 quilómetros.