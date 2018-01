George Weah já é presidente da Libéria

Foi precisamente num estádio que George Weah, antiga estrela do futebol mundial, assumiu a presidência da Libéria.

Estiveram 35 mil pessoas presentes na cerimónia de tomada de posse do novo chefe de estado.

George Weah sucede Ellen Johnson, a primeira mulher a ser presidente do país.

O combate à corrupção e à pobreza foram as armas usadas na campanha do agora novo presidente da libéria, o qual venceu as eleições de Dezembro com 61% dos votos, batendo o adversário e, na altura, vice-presidente, Joseph Boakai.

George weah foi o único africano a ganhar o título de melhor jogador do mundo pela FIFA.

Assume agora outro campeonato: liderar um país.