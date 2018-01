Mais de 80% da riqueza detida por 1% da população

É comum dizer-se que os ricos estão progressivamente mais ricos e os pobres, numa situação cada vez pior. Mas outra coisa é traduzir isto por números concretos. Foi isso que a Oxfam fez, através de um relatório apresentado por ocasião do encontro de Davos.

Para começar: 82% da riqueza global gerada em 2017 foi parar ao bolso do 1% da população mais abastada. Ao mesmo tempo, metade da população mundial não viu as suas condições de vida melhorarem. Mais: desde 2010, ou seja, quase desde o início da crise económica global, a riqueza dos bilionários cresceu 13% ao ano, seis vezes mais do que o aumento no salário médio dos trabalhadores.

A ONG britânica alerta para o perigo que as desigualdades comportam, sobretudo porque são terreno fértil para o avanço dos extremismos, passando pelo agravamento dos nacionalismos.

"Estou aqui para dizer às grandes empresas e aos políticos que esta situação não é normal, e que são as suas ações que provocam tudo isto. Só eles podem reverter as coisas. Estamos fartos de ouvi-los dizer que se preocupam com as desigualdades e depois nada fazerem em relação a isso. Queremos ações concretas agora", declarou Winnie Byanyima, diretora executiva da Oxfam Internacional.

O relatório chamado "Recompensar o trabalho, não a riqueza" não expõe só os problemas, propõe soluções: limitar os dividendos recebidos por acionistas e diretores de empresas, implementar salários mínimos condignos, apertar o combate à evasão fiscal, eliminar a diferença salarial entre homens e mulheres. Aliás, em cada 10 novos bilionários que aparecem, apenas um é do sexo feminino.

A Oxfam resume as coisas assim : há um boom de bilionários no mundo e isso deve fazer-nos assumir o fracasso do sistema económico atual.