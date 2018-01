Novos confrontos junto ao parlamento hondurenho

Os arredores do Parlamento das Honduras, em Tegucigalpa, voltaram a ser este domingo palco de confrontos entre forças de segurança e opositores que contestam a reeleição do presidente Juan Orlando Hernández.

No sábado, as manifestações convocadas pela Aliança da Oposição à Ditadura, coligação de esquerda que pretende impedir a tomada de posse do presidente, aliado de Washington, na próxima sexta-feira, multiplicaram-se por várias regiões do país, com uma morte registada no departamento de Colón.

Este domingo, era também contestada a eleição do conselho provisório do Poder Legislativo, dominado pelo Partido Nacional no poder.