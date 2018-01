Schulz: "Uma coligação pela Alemanha e pela Europa"

Tamanho do texto

Foi um SPD dividido que aprovou as negociações para uma coligação com a CDU-CSU de Angela Merkel. Os sociais de mocratas alemães aprovaram a proposta com 56% dos votos.

Uma proposta de Martin Schulz, o presidente do SPD e antigo presidente do parlamento europeu. Schulz diz que é importante participar no Governo plo bem da Europa:

"Não se trata apenas de dar início às negociações. É uma decisão sobre o rumo do nosso país e da Europa. Por isso, digo-vos que os nossos vizinhos e amigos europeus estão a observar-nos. É possivel uma europa diferente. Basta querer," disse o presidente dos sociais-democratas alemães.

A decisão do SPD foi acolhida com entusiasmo pelo centro-direita. Mas a chancheler alemã, Angela Merkel, reconhece que estas serão negociações complexas. Merkel apela ao diálogo sensato, apesar das diferenças de opinião.

Espera-se que representantes de ambos partidos se encontrem esta segunda-feira. O objetivo é decidir o que pode ser negociado e de que forma.