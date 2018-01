"A Forma da Água" nomeado para 13 Óscares

Coube aos atores Tiffany Haddish e Andy Serkis anunciar a lista que todos esperamos por esta altura. Falamos das nomeações para os Óscares. E começamos pelo filme que já tinha arrecadado mais indicações nos Globos de Ouro: "A Forma da Água", de Guillermo del Toro, está na corrida para Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Atriz - Sally Hawkins -, Melhor Argumento Original e ainda em mais nove categorias.

Já o épico "Dunkirk" tem 8 possibilidades de ganhar prémios, incluindo o realizador Christopher Nolan e o compositor Hans Zimmer, mas as restantes são quase todas categorias técnicas.

Logo a seguir, com 7 nomeações, vem um filme que tem ganho cada vez mais adeptos. Chama-se "Três Cartazes à Beira da Estrada", foi distinguido nos Globos de Ouro e nos SAG Awards, e é magistralmente protagonizado por Frances McDormand, acompanhada por dois senhores nomeados para Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell e Woody Harrelson.

Se há outro nome que há muito é considerado como um candidato natural ao prémio de Melhor Ator é Gary Oldman, que tem surpreendido muita gente com a sua interpretação de Churchill em "A Hora Mais Negra". A obra recebeu 6 nomeações, tantas quanto a "Linha Fantasma", que coloca Oldman em competição com nada menos do que Daniel Day-Lewis.

Nos filmes estrangeiros, destacam-se os já premiados em Cannes e Berlim: "O Quadrado", do sueco Ruben Östlund, e "On Body and Soul", do húngaro Ildikó Enyedi.

Fechamos com uma menção a "Lady Bird", com Greta Gerwig a quebrar a hegemonia masculina ao ser nomeada para Melhor Realizadora.