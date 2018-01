Chegou a hora das mulheres no Japão

Há cinco anos, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, prometeu impulsionar a economia do Japão e lançou um programa de três vertentes conhecido como Abenomics. Um dos pilares desta estratégia é aumentar a participação das mulheres para compensar a diminuição da força de trabalho do país, promovendo-as para cargos superiores. Será que o Japão está a ter êxito? Vamos descobrir…

Às 09:00 da manhã, antes de ir para o trabalho, vários pais deixam os filhos na creche no bairro empresarial de Marunouchi, no centro de Tóquio. Entre eles, Kotoe Saito, uma funcionária da Mitsubishi Corporation. Mãe de dois filhos, a mais nova tem um ano, voltou ao trabalho há apenas dois meses.

“Pude voltar ao trabalho depois da licença de maternidade porque a empresa reservou vagas nesta creche para os filhos dos funcionários. Caso contrário, não conseguiria voltar ao trabalho porque é muito difícil encontrar uma creche perto de onde vivo”, afirma Saito.

Para incentivar as mulheres japonesas a permanecer no mercado de trabalho, há cada vez mais empresas privadas a financiar licenças de maternidade e paternidade, a oferecem horários mais flexíveis aos jovens pais, e a subsidiar os serviços de ama, entre outras coisas.

Kotoe Saito trabalha na unidade estratégica da Mistubishi Corporation para retalho. É a gerente e com, apenas 40 anos, ela é um dos empregados modelo da empresa. Foi transferida para o estrangeiro, no início de sua carreira e foi, também, diretora de um grupo afiliado.

Na pausa para café, Kotoe Saito junta-se a duas colegas e partilham as suas experiências enquanto mulheres e mães trabalhadoras. De uma geração para a outra, a situação melhorou significativamente.

“Entre o trabalho doméstico e o trabalho aqui, não há tempo para descansar. Para continuarmos nestas condições, temos de nos sentir satisfeitas como o nosso trabalho. Para promover esse sentimento, é importante que a empresa e o Governo tomem medidas para que as mulheres floresçam nos seus trabalhos. Creio que a nossa empresa está a trabalhar nessa direção”, afirma a vice-presidente executiva da Marinouchi Capital Inc, Mari Ishizuka.

A advogada da Mitsubishi Corporation, Chiaki Kondo, conta: “Eu partilho as tarefas domésticas e a educação das crianças com o meu marido. Revezamo-nos, também, para ir buscar as crianças à creche. Isso é normal, tornou-se a norma. O contexto é muito melhor.”

“Como viram, tive uma uma reunião – eu vivo num mundo de homens e estou em minoria… Creio que se passe o mesmo mas as minhas duas colegas. Por isso, é difícil, para mim, imaginar um futuro diferente. No entanto, a empresa está a mover-se na direção certa. Não creio que as mulheres sejam menos capazes do que os homens por isso, um dia haverá mais mulheres em cargos de gestão. Sim, isso acontecerá”, espera Kotoe Saito.

O Governo japonês, para 2020, estabeleceu um objetivo para as empresas: 15% de mulheres em cargos de gestão. E quanto à Mitsubishi Corporation? O vice-presidente executivo, Akira Murakoshi responde: “Em comparação com o objetivo estabelecido pelo Governo, para 2020, de acordo com a nossa estimativa atual, alcançaremos um pouco mais de 10% de mulheres em cargos de gestão. Atualmente, o recrutamento de mulheres, em todas as categorias, é de cerca de 25%. No futuro próximo, espero ver a taxa de mulheres gestoras aumentar proporcionalmente até 25%.”

Apesar do desejo do Governo de atrair e promover as mulheres no mercado de trabalho, o Japão está a mover-se lentamente e permanece abaixo da média dos países desenvolvidos quando se trata do número de mulheres no mercado de trabalho. Para entender a razão, entrevistámos Machiko Osawa, uma investigadora das questões de género.

“É preciso dar tempo às empresas para que desenvolvam os recursos humanos para as mulheres, por isso há muitas candidatas, mas ainda não podem ocupar posições de liderança. Então, creio que demora um pouco mais de tempo. A cultura corporativa tem um problema que é estar muito dominada por homens e tem de ser alterada”, diz.

A professora universitária afirma, ainda, que “tenho muita esperança porque muitas mulheres jovens têm muito mais habilitações e há, também, a necessidade de força de trabalho. A economia dos serviços precisa, em especial, de mão-de-obra feminina. Então, creio que existe toda essa procura e as mulheres estão dispostas. Por isso, estou confiante em relação ao futuro.”

Voltamos ao bairro empresarial de Marunouchi, em Tóquio, para visitar uma empresa que fabrica batatas fritas. Não existem escritórios, nem para a administração. Há uma paridade quase total entre funcionários do sexo masculino e feminino. Um quarto da administração é composto por mulheres.

Tomoko Fukuyama fez toda a sua carreira sem nunca abdicar da sua vida enquanto mulher e mãe. Hoje, é a número quatro da empresa: “Consegui porque sou mulher e tenho filhos. Por quê? Porque não gosto de trabalhar longas horas como os homens, e não estou a perseguir o poder. Para mim, trabalhar é um prazer, por isso fui promovida.”

Que conselho daria às mulheres japonesas para ter o mesmo êxito? A resposta de Fukuyama: “A primeira coisa que diria às mulheres que trabalham é: aproveitem as oportunidades. Muitas vezes, quando lhes oferecem uma posição de gestão, recusam dizendo que não estão à altura, mas não. Devem aproveitar a oportunidade! A segunda coisa: tanto na vida privada como na vida empresarial, tentem ser flexíveis e ao mesmo tempo, estrategas!”

O homem por detrás da política paritária da empresa é Akira Matsumoto que assumiu os comandos da Calbee em 2009. Sob a sua liderança, o número de gestoras multiplicou-se por cinco. Coincidência ou não, o volume de negócios aumentou 168%.

“A concorrência global está cada vez mais feroz. Para competir contra as empresas globais ou países globais, temos de mudar. Creio que um dos principais motores seja a diversidade.

As mulheres trouxeram-nos muitas coisas diferentes, por exemplo, no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos. Anteriormente, apenas homens desenvolviam os nossos produtos, mas quem são nossos clientes? A maioria dos nossos clientes são mulheres e crianças, portanto, as mulheres trouxeram muitas coisas para a nossa empresa”, assegura Matsumoto.

Atrair as mulheres para o mercado de trabalho enquanto se valorizam as suas capacidades e se garante que elas podem, se quiserem, serem mães enquanto continuam a progredir nas suas carreiras… O Japão está lentamente, mas seguramente a evoluir ao encontro dos seus objetivos.