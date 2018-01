General britânico quer mais investimento na defesa

O chefe do exército britânico, General Nick Carter, afirma que a falta de investimento nas forças armadas está a comprometer a capacidade de defesa do Reino Unido.

O alerta foi lançado durante um discurso efetuado no Real Instituto de Serviços Unidos, um organismo de estudo sobre temas de defesa e segurança.

"Penso que a Rússia poderá iniciar hostilidades mais cedo do que esperamos e muito mais cedo do que nós o fariamos em circunstâncias idênticas. É muito provável que eles venham a recorrer a ações fora do alcance do Artigo 5º da NATO de forma a diminuirem a nossa capacidade ameaçando a estrutura que assegura a nossa própria defesa e segurança. Esta é a situação de dividir para reinar que a ordem internacional pretende evitar", disse o general Nick Carter.

A artigo 5º da NATO estabelece o princípio da defesa coletiva entre os países-membros segundo o qual um ataque contra um país representa um ataque contra todos.

O discurso do general Nick Carter tem lugar numa altura em que o ministro britânico das finanças, Philip Hammond, está a efetuar cortes no orçamento da defesa.

Alguns legisladores já apelaram ao governo no sentido de aumentar para 3% as despesas com a defesa, que neste momento atingem 2% do Produto Interno bruto.