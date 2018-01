Mike Pence visita o Muro das Lamentações

Tamanho do texto

O vice-presidente dos Estados Unidos terminou a viagem ao Médio Oriente com uma visita simbólica ao Muro das Lamentações, na Cidade Velha de Jerusalém.

Mike Pence seguiu o exemplo do presidente norte-americano. Em maio, Donald Trump tornou-se no primeiro político do ocidente a visitar o principal lugar de culto judeu.

Pence foi recebido pelo rabino do Muro das Lamentações, que agradeceu em nome do povo judeu "pela coragem de levar a luz ao mundo, frente à escuridão"

A visita do vice-presidente dos Estados Unidos provocou uma greve geral em várias cidades da Cisjordânia.