Neil Diamond cancela digressões e retira-se dos palcos

Após várias décadas de sucessos e reconhecimento internacional, o cantor americano Neil Diamond anunciou que se vai retirar de cena, depois de ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson.

A informação surgiu no site do artista, que cancelou os concertos das digressões previstas em março na Austrália e Nova Zelândia, onde iria assinalar 50 anos de carreira. No entanto, Diamond salientou também que pretende "continuar a escrever e a gravar canções durante muito tempo ainda".

Afinal, estamos a falar de um percurso como poucos: o autor de "Sweet Caroline" vendeu mais de 130 milhões de álbuns no mundo inteiro, ocupando um dos lugares cimeiros na História da música. A próxima cerimónia dos Grammys, este domingo, vai prestar-lhe homenagem.