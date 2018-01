Niki Lauda recupera companhia aérea Niki

Tamanho do texto

Niki Lauda vai recuperar a companhia aérea Niki, que o próprio fundou e que fechou as portas em dezembro, depois da Lufthansa abandonar o projeto de aquisição.

Até aqui, estava quase garantido que seria o IAG, o dono da British Airways, a comprar a companhia austríaca.

A agência de notícias ‘Reuters’ anunciou esta terça-feira que a proposta de Niki Lauda foi a escolhida porque o processo de falência da Niki foi transferido da Alemanha para a Áustria.

Niki Lauda, que fundou a companhia em 2003 e a vendeu à Air Berlin em 2011, afirmou que está encantado com a compra e revelou que as partes envolvidas concordaram em não divulgar os valores do negócio.

A companhia austríaca deverá voltar a funcionar no final de março.