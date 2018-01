Venezuela rejeita novas sanções da União Europeia,

A Venezuela rejeita as novas sanções impostas pela União Europeia, afirmando que são indignas e ilegais.Esta segunda-feira, os líderes europeus anunciaram medidas restritivas contra sete altos funcionários do Governo do Nicolás Maduro, por alegadas violações dos direitos humanos.

Entre eles está Maikel Jose Moreno, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

“As afirmações destas autoridades da União europeia, que reforçam a ideia de que as sanções promovem as conversações entre governo e oposição, não têm qualquer lógica. Não são mais do que uma mentira política, com o único propósito de violar as instituições venezuelanas”.

Com estas medidas, a União Europeia espera incentivar o diálogo e as negociações, com vista a uma solução para o clima de violência e protestos que domina há vários meses o país.

As sanções incluem a proibição de viajar para os países do bloco e o congelamento de bens.