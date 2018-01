Intensas cheias deixam Paris em alerta

As intensas chuvas provocaram um aumento do caudal do rio Sena, o que se fez sentir em Paris.

Espera-se que as águas do rio subam até seis metros durante o fim-de-semana.

O trânsito foi cortado em vários túneis e os barcos foram impedidos de circular.

Quem vive em embarcações foi aconselhado a passar uns dias em terra firme.

As autoridades fecharam parte da exposição permanente do Museu do Louvre. Uma área com 80 metros quadrados, e que apenas receberá visitantes a partir do próximo domingo.

O Louvre fica próximo das margens do Sena.

Outros rios sofreram também com as intensas chuvas, com 23 departamentos do continente em estado de alerta.