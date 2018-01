Manifestação de apoio a Lula em Porto Alegre

Tamanho do texto

Centenas de pessoas reuniram-se na cidade de Porto Alegre, no estado brasileiro de Rio Grande do Sul, para mostrar o apoio ao antigo presidente Lula da Silva.

A manifestação teve lugar um dia antes de que a Justiça dê a conhecer a decisão sobre uma possível condenação do antigo presidente brasileiro por corrupção e lavagem de dinheiro.

De acordo com informação avançada pela Associated Press, a defesa de Lula tem a intenção de recorrer, caso a acusação venha ser confirmada pelos tribunais.

Lula da Silva poderá ter de cumprir nove anos e meio de prisão, se a decisão não for anulada.

Se tal acontecer, o antigo presidente não poderá apresentar-se às presidenciais de outubro deste ano.

A Justiça brasileira considerou no ano passado, que a renovação de um apetamento na cidade de Guarujá foi feita em benefício de Lula da Silva.

O apartamento teria sido, de acordo com os tribunais, uma forma de pagamento por favores feitos pelo antigo presidente, relacionados com contratos com a energética Estatal Petrobras.

Lula da Silva negou todas as acusações e disse que nunca teve nenhuma chave para o apartamento de Guarujá, que nunca lá dormiu e que apenas visitou o local uma vez.