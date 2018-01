Senado dos EUA confirma Jerome Powell com presidente do banco central

O Senado dos Estados Unidos da América aprovou a escolha de Donald Trump e confirmou Jerome Powell como presidente da Reserva Federal (Fed).

Powell, de 64 anos, é conhecido como um construtor de consensos e pode ajudar a economia norte-americana assumindo o papel de mediador entre os responsáveis do banco central.

Centrista, o novo líder da Reserva Federal conta com o apoio de democratas e republicanos.

Em Davos, na Suíça, no Fórum Económico, o ex-economista do Fundo Monetário Internacional, Kenneth Rogoff, acredita que Powell é uma boa escolha, no entanto adverte que o mercado poderá cair cerca de 20% o que pode levar a conflitos com Donald Trump. A Fed terá de responder que não gere o mercado de ações, que a inflação está a subir e que a economia está no bom caminho. Para Rogoff, a existir conflito, isso poderá ser preocupante.

Jerome Powell inicia o mandato em fevereiro e sucede a Janet Yellen, a primeira mulher a liderar a Reserva Federal, que não foi reconduzida por Donald Trump.