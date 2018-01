Elton John diz adeus aos palcos

O cantor Elton John, de 70 anos, vai deixar de se fazer à estrada e de se apresentar pelos palcos do mundo. O músico anunciou que a digressão mundial que arranca, em setembro, a "Farewell - Yellow Brick Road" será a sua última.

Em Davos, distinguido na abertura do Fórum Económico Mundial, com o Crystal Award, fez uma espécie de ato de contrição. À Associated Press afirmou que as suas prioridades mudaram:

"Depois de ter tido filhos, e vendo a alegria que eles nos trouxeram, pensei: "Sabem que mais? Quero passar mais tempo com eles. Tenho de passar mais tempo com eles. Eu sou o pai deles, o David também. Eles dão-nos muita alegria. Não quero perder isso". Para ser sincero, foi uma decisão muito fácil de tomar", disse Elton John que espera que esta última viagem que faz com os seus fãs seja inesquecível:

"Farei coisas em palco que nunca fiz. Quero que se sintam como numa cápsula que representa a minha vida, o meu sucesso - 50 anos - em pouco mais de duas horas. Quero que vão para a casa a pensar "Uau, ele deixou o melhor para o fim", afirmou o cantor.

A Elton Farewell Tour começa na Pensilvânia e promete percorrer muitos cantos do mundo ao longo de três anos e 300 concertos.