Emitido alerta laranja em Paris

As águas do rio Sena, em Paris, continuam a subir. A chuva das últimas semanas levou o Serviço de Informações sobre Risco de Inundações de Rios de França a emitir um aviso laranja. Na capital, as autoridades admitem que o Sena possa subir até seis metros, menos três do nível registado em 1910. A situação preocupa os parisienses, mas não só já que várias regiões estão em alerta máximo devido o risco de inundações. Em algumas cidades, a queda de precipitação bateu recordes gerando o caos nos transportes públicos e no funcionamento de várias empresas. Em Paris, por medida de precaução há pelo menos seis estações do comboio regional encerradas. As autoridades não excluem a hipótese de vir a evacuar a Catedral de Notre-Dame. Já o Museu do Louvre encerrou uma exposição sobre Arte Islâmica.

A imprensa nacional admite que as inundações deste ano possam ser depois das de 1910 e de 2016, as maiores de sempre.