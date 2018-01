Famílias desesperam por notícias de desaparecidos

As autoridades italianas estão a investigar as causas do descarrilamento de um comboio que acabou por ter consequências trágicas, esta quinta-feira, perto de Milão. O mais provável é que se tenha tratado de uma falha nas linhas ou na mudança de linha, segundo as primeiras conclusões da polícia ferroviária. Algumas testemunhas oculares dizem ter visto faíscas e pedaços de metal a voar quando o comboio se aproximava da estação. (de Pioltello, a cerca de 20 quilómetros de Milão).