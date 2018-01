Financiamento europeu recorde para projeto de interligação elétrica

A União Europeia vai financiar o projeto fronteiriço de interligação elétrica entre Espanha e França em cerca de 580 milhões de euros.

A ligação de 370 quilómetros - parte dela através de um cabo submarino no Golfo da Biscaia - e que deve estar operacional o mais tardar em 2025 é considerada uma prioridade para a Comissão Europeia.

A interligação vai permitir reforçar a capacidade de exportação de eletricidade da Península Ibérica para a Europa, mas não só. O comissário europeu de energia, Miguel Arias Cañete, acredita que o projeto vai permitir reduzir a dependência energética da Rússia e contribuir para respeitar os compromissos ambientais.

Um relatório divulgado esta semana revela que em 2016, a França falhou as metas de redução das emissões dos gases com efeito de estufa. De acordo com o documento, o país produziu mais de 460 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa, o que representa uma derrapagem de cerca de quatro por cento. A contribuir para os valores terão estado os setores dos transportes e da construção.

A estratégia da Comissão Europeia para a "União Energética" passa por corrigir falhas como a falta de interligações elétricas. Em 2015, Espanha foi identificado como um dos casos mais urgentes. Em 2020, o país vai ter menos de 10% de interligações em relação ao resto da Europa.