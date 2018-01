Novas conversações para a paz na Síria

As Nações Unidas organizam uma nova ronda de conversações para a paz na Síria, a nona.

Desta vez o enviado especial da ONU, Staffan de Mistura encontra-se em Viena de Áustria com os representantes sírios.

A agenda do novo encontro, que decorre durante dois dias, centra-se na revisão da Constituição síria e devem ser também discutidas as reformas governamentais e antiterrorismo, mas também as eleições. Sentam-se à mesma mesa oposição e governo sírios.

O último encontro tinha decorrido em Genebra na Suíça no ano passado.

No exterior do edifício das Nações Unidas, em Viena, algumas dezenas de curdos manifestavam-se contra a recente intervenção da Turquia no país. Na sua última incursão na Síria, na região de Afrin, foram mortos, pelo menos 260 combatentes curdos e militantes do grupo Estado Islâmico.