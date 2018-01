Realizadora nomeada para Óscar fala à euronews

Foi com euforia que a equipa do filme húngaro "On Body and Soul" reagiu à notícia de que a obra estava entre os nomeados para o Óscar de melhor filme estrangeiro.

No mundo dos realizadores que é, ainda muito, um mundo de homens, Ildikó Enyedi junta-se a Greta Gerwig, autora de "Ladybird", no lote de mulheres atrás das câmaras nomeadas nesta edição dos Óscares.

A euronews falou em exclusivo com a realizadora: "São boas notícias para muitos cineastas, saber que a Academia está interessada noutros filmes para além do chamado mainstream. É bom saber quer podemos comunicar e dizer aquilo que queremos. Tanto para nós como para os outros. É para isso que trabalhamos. Fiquei surpreendida com a popularidade do filme", disse.

"On Body and Soul" ("De Corpo e Alma" - Título original, "Teströl és lélekröl") tem como protagonistas dois funcionários de um matadouro que têm o mesmo sonho - que são veados numa floresta e se apaixonam.

O filme venceu o urso de ouro no festival de Berlim no ano passado e teve estreia comercial em vários países da Europa.