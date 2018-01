Casey Affleck fora dos Óscares

Casey Affleck, acusado de assédio sexual em 2010, desistiu de ser um dos apresentadores da cerimónia dos Óscares e não comparecerá à entrega dos galardões. A informação é avançada pela organização do evento.

O irmão mais novo do ator e realizador Ben Affleck que ganhou o Óscar de melhor ator, em 2017, pela sua interpretação em "Manchester by the Sea", ia apresentar e entregar, como é tradição, o prémio de melhor atriz na 90ª edição dos Óscares.

Casey Affleck foi acusado de conduta sexual imprópria durante a rodagem do documentário "I’m Still Here" pelas atrizes Amanda White e Magdalena Gorka. O caso foi encerrado com um acordo que o ator descreveu como "satisfatório para todos".