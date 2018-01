Incêndio mortal em hospital e lar de idosos

Tamanho do texto

Um incêndio num hospital, na Coreia do Sul, fez na quinta-feira pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos, cerca de uma dezena em estado grave, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O incêndio ocorreu na cidade de Miryang, no sudeste do país. O hospital funcionava num edifício de cinco andares que abrigava igualmente uma residência de idosos. Segundo os bombeiros presentes no local, o fogo tirou a vida de 33 pessoas e 13 estão gravemente feridas.

As cerca de 200 pessoas que estavam no prédio quando o incêndio começou foram todas retiradas pelas equipas de socorro. Algumas das vítimas morreram a caminho do hospital, disse à agência sul-coreana o porta-voz dos bombeiros.

De acordo com as autoridades, não é ainda conhecida a causa do acidente.