Lançamento conturbado do Ariane 5

O lançamento do Ariane 5 ficou marcado por uma "anomalia." O centro espacial de Kourou, na Guiana Francesa, perdeu o contacto com o foguetão esta quinta-feira durante 28 minutos. Isso mesmo confirmou o Presidente executivo da Arianespace, a empresa que comercializa e procede ao lançamento do foguetão europeu.

A perda de contacto que ocorreu nove minutos após o lançamento não impediu a colocação em órbita dos dois satélites telecomunicações, mas não no lugar previsto. Uma situação, ao que tudo indica, temporária. A empresa prevê um reposicionamento dos satélites graças ao sistema de propulsão.