Lula impedido de sair do Brasil

Condenado, candidato, sem passaporte. Depois de ter visto agravada em segunda instância a condenação por corrupção passiva, o ex-presidente brasileiro tem o passaporte apreendido, por decisão de um juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal - Ricardo Augusto Soares Leite, o magistrado que há cerca de um ano mandou suspender as atividades do Instituto Lula.

PT avança com candidatura de Lula apesar de condenação

Condenação à parte, Lula mantém o curso rumo à Presidência. Um dia depois de ter sido conhecido o agravamento da pena para 12 anos e um mês, o PT anunciou a decisão de formalizar a candidatura de Lula.

De acordo com as sondagens, um terço dos eleitores estaria disposto a votar em Lula em outubro.

Por enquanto, Lula está livre para fazer campanha e com possibilidades de concorrer a um terceiro mandato na Presidência do país. Só depois de se esgotarem todas as possibilidades de recursos é que poderá ser declarado inelegível e eventualmente ser preso.

Num discurso aos seus apoiantes, em São Paulo, Lula insistiu na sua inocência e disse que "A provocação é tão grande, que agora quero ser candidato à Presidência".

O coletivo de três juízes do Tribunal Regional de Porto Alegre (João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus) decidiu agravar para 12 anos e um mês de prisão a sentença de nove anos e meio decretada em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex em Guarujá, São Paulo.

O PT tem 57 deputados na câmara baixa, a segunda maior bancada de um total 513 assentos parlamentares.