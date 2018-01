Percorra as obras de Vhils em Lisboa numa experiência em 360 graus

Alexandre Farto deixou há muito de ser um desconhecido no panorama da arte, mas é através do nome de guerra - Vhils - que o mundo o conhece. O nome vem do graffiti e dos tempos em que pintava letras nos comboios da margem sul do Tejo. V, H, I, L e S eram as letras que conseguia inscrever mais rapidamente nas carruagens. Hoje, é um dos autores de arte pública - recusa o rótulo de street artist, que considera redutor - mais cobiçados pelo mundo fora. As exposições e trabalhos, a convite de entidades privadas ou públicas, sucedem-se. A próxima terá lugar em Paris.

Reveja aqui a entrevista de Vhils à euronews

O artista criou uma técnica ao mesmo tempo revolucionária e imediatamente reconhecível: Se a maioria dos artistas acrescenta algo à parede, Vhils, como o próprio descreve, retira, através de pequenas cargas explosivas que criam o desenho para sempre gravado no muro.

Se estas obras se podem ver hoje em cidades de todo o mundo, Lisboa é sem dúvida onde encontramos uma maior concentração, incluindo vários trabalhos que se tornaram icónicos.

Através de uma experiência interativa em 360 graus concebida com a ajuda do programa Fader, da Vragments, convidamo-lo a embarcar nesta viagem através dos vários pontos de Lisboa onde podemos ver os trabalhos de Vhils. Para isso, basta clicar na imagem abaixo:

Como navegar entre as cenas?

Para entrar num novo cenário, alinhe o círculo cinzento no centro do ecrã com o ícone correspondente.

A cada ícone redondo corresponde um novo cenário ou o detalhe de uma obra.

Ao contrário de uma reportagem clássica em 360 graus, esta é uma experiência em que o utilizador tem um papel ativo e pode navegar entre os vários cenários. Tudo começa num primeiro ecrã onde pode rever a nossa entrevista. Aí, deve procurar um ícone com a menção "começar experiência". É então enviado para uma nova página, com um mapa interativo da cidade de Lisboa. Não adianta clicar com o rato (se estiver no computador) ou com o dedo (se estiver no telemóvel). A forma de navegar entre cenas faz-se alinhando o círculo cinzento que vê no centro do ecrã com o ícone correspondente à cena para onde quer ir. É então transportado para um novo local. Lembre-se: Procure os ícones redondos dentro de cada cena. A cada um corresponde um novo cenário por onde pode navegar.

Esperamos que goste da experiência e... Boa viagem! Não se esqueça de partilhar com os seus amigos.