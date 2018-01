Presidente timorense dissolve Parlamento

O Presidente da República de Timor-Leste anunciou, esta sexta-feira, a dissolução do Parlamento Nacional e a convocação de eleições antecipadas. A oposição já se mostrou satisfeita com esta decisão.

Esta foi a forma que Francisco Guterres Lu-Olo encontrou para tentar resolver o impasse político que se vive no país.

O chefe de Estado apresentou a sua decisão, em comunicado transmitido, em direto, pelas televisões de Timor-Leste, a partir do Palácio Presidencial em Díli.

Desde as últimas Legislativas que a crise está instalada. A Fretilin venceu e formou governo mas a oposição está em maioria no Parlamento. A situação levou ao chumbo do Orçamento do Executivo e o Orçamento Retificativo e à apresentação de uma moção de censura ao governo.

Ontem, o Nobel da Paz Ramos-Horta, que é também ministro de Estado e conselheiro para a Segurança Nacional, tinha defendido a realização de novas eleições.