Chefe das finanças republicanas demite-se

O magnata dos casinos e responsável pelas finanças do Partido Republicano norte-americano, Steve Wynn, demitiu-se no sábado do cargo, na sequência das acusações de assédio sexual reveladas pelo Wall Street Journal.

Wynn ocupava o cargo desde que Donald Trump está na Casa Branca.

O Wall Street Journal recolheu testemunhos de várias empregadas do grupo de Steve Wynn que o acusam de agressão sexual.

Wynn afirmou que foi a sua ex-mulher Elaine que originou estas acusações, para obter vantagens no processo que moveu contra ele, exigindo a revisão das condições do divórcio.