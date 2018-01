Príncipe saudita Al-Walid ben Talal sai em liberdade

Tamanho do texto

Está livre. O príncipe saudita Al-Walid ben Talal foi libertado depois de ter passado quase três meses em prisão domiciliária num luxuoso hotel de Riade.

O multimilionário era a personalidade de maior relevo entre as cerca de 350 altas individualidades do reino, detidas no quadro de uma vasta operação das autoridades contra a corrupção.

Segundo a agência France Press, Al-Walid ben Talal, foi libertado na sequência de um acordo financeiro que ressarcirá o tesouro saudita de somas que o milionário conseguiu de forma considerada ilícita.