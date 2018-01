Cipriotas gregos escolhem próximo presidente

São cerca de 550 mil cipriotas gregos a serem chamados às urnas para determinar quem será o próximo presidente da República do Chipre. Até agora, as sondagens apontam para um segundo mandato do conservador Nicos Anastasiades, que tem como grande bandeira de campanha a reabertura das conversações no processo de reunificação desta ilha mediterrânica.

No entanto, tudo indica também que Anastasiades não deverá ganhar na primeira volta, podendo ter de enfrentar numa segunda ronda o centrista Nicolas Papadopoulos ou o candidato apoiado pelo Partido Comunista, Stavros Malas. Neste caso, a segunda parte do escrutínio vai decorrer no dia 4 de fevereiro.