Erdoğan promete "livrar fronteira síria dos terroristas"

Tamanho do texto

A Turquia deu sinais de que a ofensiva na região fronteiriça síria contras as milícias curdas apoiadas pelos Estados Unidos está para durar. Depois de ter sido assinalado o controlo sobre Jebel Bursaya, uma colina considerada crítica pelos militares turcos nos últimos dias, este domingo, o presidente da Turquia foi claro sobre a operação militar em solo sírio.

"Passo a passo vamos livrar toda a fronteira da Síria dos terroristas e vamos garantir que os nossos irmãos que estão a viver há anos no nosso país possam regressar às suas casas", disse Recep Tayyip Erdogan.

A colina de Jebel Bursaya permite ter uma observação privilegiada sobre a cidade de Azaz, também controlada pelas milícias curdas.

Os oficiais curdos do YPG prometeram responder na mesma moeda. Mais de uma semana depois do início da ofensiva, turcos e os rebeldes sírios aliados pouco avançam num terreno repleto de milícias hostis.

Ancara considera os curdos do YPG como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, PKK, guerrilha que combate desde os anos 80.