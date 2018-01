Fundador do IKEA faleceu aos 91 anos

Tamanho do texto

Peça a peça, Ingvar Kamprad construiu um império a partir do conceito: "faça você mesmo". Aos 91 anos, o fundador do IKEA faleceu em casa, em Smaland, no sudeste da Suécia. O comunicado oficial da empresa falou de "uma doença não prolongada".

No princípio, o seu legado estranhou-se e depois entranhou-se tanto que, hoje em dia, o difícil é encontrar uma casa sem um móvel deste gigante nórdico. Aliás, Kamprad ocupava os lugares cimeiros da lista Forbes dos mais ricos do mundo, acumulando em 2017 uma fortuna de quase 40 mil milhões de euros.

O homem que disseminou o design escandinavo era conhecido pelo estilo de vida austero e pela polémica que sempre rodeou o grupo em matéria de fiscalidade, tendo repartido atividades entre empresas criadas em vários países.