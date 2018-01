Paris em alerta com as águas do Sena

Paris está em alerta por causa das cheias que afetam a cidade luz há vários dias.

O nível da água do rio Sena está a subir e deverá atingir o nível máximo durante a madrugada com melhoria noutros municípios da região, segundo as previsões oficiais.

"O aumento é lento e o pico deverá ser atingido durante a noite ou madrugada, para cerca de 5,80 a 5,90 metros, será nessa ordem", explica Michel Delpuech, prefeito da polícia de Paris.»

Apesar do alerta, os 5,90 metros serão 15 centímetros abaixo do registado em 2016 em Paris, quando morreram duas pessoas devido às cheias. Este ano ainda não se registaram mortes. Cerca de 1500 pessoas foram retiradas das suas casas na região. Várias estações de comboio estão encerradas. A população está vigilante.

"Vai depender do tempo, porque se o solo estive molhado, a mais pequena porção de chuva não vai conseguir penetrar, seguirá a jusante", diz um residente.

Doze departamentos do país permanecem em alerta laranja, o segundo mais alto, como medida de precaução, mas as autoridades consideram que a situação é melhor do que o previsto porque as chuvas têm sido menos intensas do que o esperado.