Polícia russa detém Navalny

O líder de oposição ao governo russo, Alexei Navalny foi detido, este domingo, pelas autoridades russas.

A polícia invadiu a sede da Organização Anti-Corrupção e deteve o líder de oposição.

A detenção ocorreu enquanto centenas de protestos contra as políticas de Vladimir Putin - protestos incentivados por Navalny - decorriam em centenas de cidades por todo o país.

Imagem videovigilância da sede da Organização Anti-Corrupção, em Moscovo

As autoridades alegam que as manifestações marcadas não foram autorizadas, e, por tal, não podem ser feitas. Os apoiantes da oposição ao governo querem que as eleições presidenciais de Março sejam honestas, já que acreditam num boicote das mesmas, depois da comissão eleitoral ter recusado a candidatura de Navalny.

"Nós não temos escolha, E eu, como cidadão da Federação Russa, sinto que é do meu direito declarar a minha posição: dizer que não concordo.", relatou um apoiante de Navalny.

"Vim aqui pela mesma razão que toda a gente: tiraram-nos as eleições, tiraram-nos os votos. O nosso candidato não pode sequer concorrer!", admite um outro apoiante da oposição.

As autoridades russas já detiveram dezenas de pessoas.