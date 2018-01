Reeleição histórica de Niinistö na presidência da Finlândia

Tamanho do texto

Reeleito à primeira volta. Depois de há seis anos ter sido o primeiro conservador a tornar-se chefe de Estado da Finlândia desde 1956, o presidente finlandês Sauli Niinistö venceu este domingo a eleição presidencial com 62% dos votos.

Um triunfo histórico. Uma vitória na primeira volta é inédita desde 1994. É também a primeira eleição do Presidente finlandês por maioria direta. Ter-lhe-á dado frutos, o facto de se ter apresentado como independente, e não como membro do seu partido, o Kokoomus,

O segundo candidato mais votado foi o deputado de "os verdes", Pekka Haavisto, que recolheu apenas 12,4 % dos sufrágios.

Defensor da UE, da Zona Euro e das sanções à Rússia

Niinistö, reconhecido europeísta, é defensor da zona Euro, apesar do debate sobre uma possível saída da Finlândia da UE depois do Brexit.

Niinistö defende igualmente as sanções contra Moscovo com raiz na anexação russa da Crimeia e a guerra no leste ucraniano, apesar da Finlândia ter sido um dos países mais afetados pelas contra sanções russas aos 28 por ser um dos principais sócios comerciais.