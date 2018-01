Bruno Mars conquista 6 Grammys

Bruno Mars foi o nome incontornável na cerimónia dos Grammys, este domingo, conquistando seis no total, entre os quais Álbum do Ano -"24K Magic"- e Música do Ano, com "That's What I Like".

Kendrick Lamar pode ter perdido os principais galardões, mas não ficou de mãos a abanar: levou consigo 5 Grammys, quase todos nas categorias de rap. Já Jay-Z não venceu nenhum dos oito prémios para que estava nomeado.

Numa cerimónia marcada pelos movimentos "MeToo" e "Time's Up", a performance pessoal de Kesha foi um dos mais fortes momentos da noite.

Por último, uma convidada surpresa: Hillary Clinton, num sketch no qual James Corden a colocou a ler excertos de "Fogo e Fúria", o livro sobre Donald Trump.