Cuba inaugura estátua...vinda dos EUA

É considerado o "pai" da independência de Cuba. José Martín é uma das caras do país e agora está também representado em frente ao Museu da Revolução, em Havana.

A estátua, inaugurada este Domingo, é uma réplica daquela que já existe no Central Park, na cidade de Nova Iorque. A obra veio diretamente dos EUA e foi oferecida pelo Museu de Artes do The Bronx, numa iniciativa do próprio museu, através de uma angariação de fundos.

Estátua de José Martí em Nova Iorque

A estátua representa a relação entre os dois países, apesar das últimas mudanças impostas por Donald Trump.

Na inauguração estiverem presentes as mais altas entidades do governo cubano, incluindo o presidente do país, Raul Castro.

Em pleno dia de aniversário daquele que é considerado um herói em Cuba, José Martí fica agora eternizado numa das maiores praças da capital.