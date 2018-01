Maioria de britânicos quer novo voto sobre o Brexit

Não é nada que venha facilitar a vida de Theresa May: uma sondagem coordenada pelo The Guardian revela que uma larga maioria de britânicos gostava de voltar a pronunciar-se outra vez nas urnas sobre o Brexit. Mais concretamente, 58%. Gina Miller, uma conhecida ativista pró-europeia, não podia estar mais de acordo.

"Sou completamente a favor dessa linha de pensamento. As pessoas não sabiam o que estavam a votar. Era algo de inédito. Nunca um Estado-membro deixou a União Europeia antes. É um território desconhecido. E ninguém consegue antever o que se vai passar. Por isso, acho que devíamos ter um voto popular, não um segundo referendo. Um voto com todas as opções possíveis, seja qual for o acordo alcançado. Se não houver acordo, permanecemos e fazemos reformas internas. É uma questão de bom senso. E isto tem de acontecer antes que comece o processo de ratificação", declara.

Segundo Miller, "vai haver muitos debates sobre isso este ano. Pela primeira vez, houve um conselho municipal - Hammersmith, creio - a escrever ao governo para manifestar-se a favor do voto. Há cada vez mais vozes a pedir um voto popular. Se todas se juntarem, o barulho vai ser tanto que o governo não o poderá ignorar".