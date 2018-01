Nicos Anastasiades vence primeira volta das presidenciais cipriotas

Tamanho do texto

Nicos Anastasiades venceu este domingo a primeira volta das eleições presidenciais no Chipre mas é já no próximo dia 4 de fevereiro que volta a medir forças com o independente Stavros Malas.

O chefe de Estado cipriota obteve 35,5% dos votos mas o resultado não foi suficiente para evitar a segunda ronda do escrutínio.

Anastasiades já fez saber que se triunfar está disposto a formar um Governo de consenso alargado.

"O que é importante é que, como adversários, continuemos a ver os problemas das pessoas. É isso que iremos fazer", sublinhou Nikos Anastasiades no rescaldo eleitoral.

Stavros Malas, que foi apoiado pelo partido comunista, obteve na primeira volta 30,25% dos votos.

Na sequência da divulgação dos resultados disse querer juntar as bases para obter uma unidade nacional.

"Rumo à segunda volta, todos unidos criaremos as bases para a unidade nacional. No dia pós-eleições, a unidade será a nossa maior força", referiu Malas.

Nicolas Papadopoulos, líder do partido de centro-direita DIKO, obteve apenas 25,74% dos votos e acabou por ficar excluído da segunda volta das presidenciais.

A abstenção superou os 28%. O escrutínio ocorre num momento crítico nas conversações para a reunificação do Chipre.