Oposição síria ausente de conferência de Sochi

O Congresso do Diálogo Nacional Sírio arranca esta segunda-feira na cidade russa de Sochi mas já conta com baixas de peso.

À ausência dos curdos soma-se a Comissão Suprema para as Negociações, o principal grupo da oposição síria, que anunciou que vai boicotar o encontro promovido pela Rússia.

O argumento é o de que o novo formato de diálogo político em nome da paz quer substituir o chamado "processo de Genebra", sob os auspícios da ONU

Mais de mil delegados deverão apoiar uma declaração em nome de um levantamento de sanções e da reconstrução do país.

"Tomei nota da declaração da Federação Russa de que o resultado do Congresso seria levado a Genebra como contributo para o processo de conversações intra-sírias sob os auspícios das Nações Unidas", sublinhou Staffan de Mistura, o enviado especial da ONU para a Síria.

Staffan de Mistura esteve esta quinta e sexta-feira em Viena mas a 9ª ronda de conversações de paz promovida pela ONU terminou sem qualquer avanço.

Também estará no encontro de Sochi, esta segunda e terça-feira, visto como uma proposta de negociação favorável aos interesses do presidente Bashar al-Assad. A reunião pretende juntar representantes do Governo e rebeldes sírios.

Teerão e Moscovo, aliados de Damasco, apoiam a iniciativa. Ancara apoia os rebeldes.